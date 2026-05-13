POL-BOR: Vreden - Erstmeldung: Sperrung nach Unfall

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Unfallzeit: 11.05.2026, 17.30 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Bocholt nach einem etwa Zehnjährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge am Montag gegen 17.30 Uhr die Dinxperloer Straße in Fahrtrichtung Süden. Im Bereich der Habichtstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 82-jährigen Bocholter, der mit seinem Fahrrad von der ...

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