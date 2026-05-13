POL-BOR: Vreden - Erstmeldung: Sperrung nach Unfall
Vreden (ots)
In Vreden-Zwillbrock ist es am Mittwoch gegen 09:30 Uhr zu einem Unfall auf der L608 gekommen. Die Straße ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.
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