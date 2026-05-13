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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Erstmeldung: Sperrung nach Unfall

Vreden (ots)

In Vreden-Zwillbrock ist es am Mittwoch gegen 09:30 Uhr zu einem Unfall auf der L608 gekommen. Die Straße ist gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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