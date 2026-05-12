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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Kind auf Mountainbike nach Unfall gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße;

Unfallzeit: 11.05.2026, 17.30 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Bocholt nach einem etwa Zehnjährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge am Montag gegen 17.30 Uhr die Dinxperloer Straße in Fahrtrichtung Süden. Im Bereich der Habichtstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 82-jährigen Bocholter, der mit seinem Fahrrad von der Habichtstraße nach rechts in die Dinxperloer Straße abbiegen wollte. Der Bocholter stürzte und verletzte sich. Der Junge entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Proppertweg fort. Ein Zeuge wurde erst nach dem Sturz auf die Situation aufmerksam und half dem älteren Mann auf. Das Kind wird wie folgt beschrieben: etwa 10 Jahre alt, blondes Haar, circa 1,30 Meter groß, unterwegs mit einem Mountainbike ohne Gepäckträger, trug einen orangenen Fahrradhelm.

Die Polizei sucht diesen Jungen sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem bislang unbekannten Beteiligten machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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