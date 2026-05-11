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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firmenbüro

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße;

Tatzeitraum: zwischen 08.05.2026, 16.30 Uhr, und 11.05.2026, 08.00 Uhr;

In ein Firmenbüro eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Bahnhofstraße in Gronau. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes Zugang zum Grundstück. Dort öffneten sie ein unverschlossenes Rolltor und gelangten über ein Abdach an ein rückwärtiges Fenster des Büros. Nachdem zunächst versucht worden war, die Scheibe einzuschlagen, hebelten die Unbekannten das Fenster schließlich gewaltsam auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten im Inneren nahezu sämtliche Schreibtische, Regale, Rollcontainer und sonstige Behältnisse. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld in Form von Münzgeld im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bahnhofstraße, Zollstraße oder Poststraße beobachtet haben, sich beim Kriminalkommissariat in Gronau, Tel. (02562) 9260, zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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