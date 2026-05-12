Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Nach Unfall geflüchtet

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Reeser Straße;

Unfallzeit: 11.05.2026, 07.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw an der Reeser Straße in Isselburg. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Lkw am frühen Montagmorgen im Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw sowie einen Leitpfosten. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen hatten gegen 07.00 Uhr einen Knall gehört und im Nachgang die Beschädigungen entdeckt. An der rechten Fahrzeugseite des grauen Skoda Superb wurden erhebliche Lackkratzer sowie eine Delle an der rechten Hintertür festgestellt. Vor Ort aufgefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um einen weißen Lkw mit blauer Aufschrift gehandelt haben könnte.

Die Polizei sucht nun den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin des beteiligten Lkw sowie weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem beschriebenen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (pl)

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