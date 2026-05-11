Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Trickdiebstahl durch angebliche Geschenkübergabe

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Brookstraße / Kleine Brookstraße;

Tatzeit: Samstag, 10.05.2026, 14.30 Uhr;

Einen Mann durch aufdringliche Freundschaftsgesten abgelenkt und anschließend bestohlen haben bislang unbekannte Personen am Samstagnachmittag in Gronau. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 14.30 Uhr zu Fuß auf der Brookstraße unterwegs gewesen, als ihn die Insassen eines schwarzen Kombis aus dem Fahrzeug heraus angesprochen hätten. Ein unbekannter Mann habe ihm zunächst ungefragt einen Ring an den Finger gesteckt und erklärt, es handele sich um ein Geschenk aufgrund einer Familientradition. Kurz darauf hätten zwei Frauen aus dem Fahrzeug heraus ebenfalls versucht, dem Mann Schmuck anzulegen. Erst später bemerkte der Geschädigte, dass sein eigenes goldenes Armband entwendet worden war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Tatverdächtigen entfernten sich anschließend mit einem schwarzen Kombi in Richtung Kleine Brookstraße. An dem Fahrzeug war ein Kennzeichen mit dem Fragment "NE-" angebracht.

Die Personen werden wie folgt beschrieben: Der Fahrzeugführer war männlich und etwa 40 Jahre alt. Der Beifahrer vorn war ebenfalls männlich und etwa 25 Jahre alt. Die beiden Frauen im Fond waren etwa 18 und 40 Jahre alt. Alle Personen sprachen gutes Deutsch. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug oder den Personen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor sogenannten Ablenkungs- und Trickdiebstählen. Täter versuchen dabei häufig, durch übertriebene Freundlichkeit, angebliche Geschenke oder körperliche Nähe das Vertrauen ihrer Opfer zu gewinnen. In einem günstigen Moment entwenden sie dann Schmuck, Uhren oder andere Wertgegenstände.

Die Polizei rät:

Lassen Sie keine unbekannten Personen unnötig in Ihre persönliche Distanzzone. Seien Sie misstrauisch bei ungefragten Geschenken oder auffälliger Nähe. Behalten Sie insbesondere Schmuck und Wertsachen im Blick. Verständigen Sie bei verdächtigen Situationen umgehend die Polizei über den Notruf 110. (pl)

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