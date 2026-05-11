Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Nach Unfall geflüchtet

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Fürstenkamp;

Unfallzeit: zwischen 09.05.2026, 23.00 Uhr und 10.05.2026, 06.00 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer am Fürstenkamp in Gescher. In der Nacht zum Sonntag hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Audi A3 angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

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