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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Automatenaufbruch auf Bocholter Friedhof - Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Blücherstraße;

Tatzeit: Sonntag, 10.05.2026, gegen 19.05 Uhr;

Unbekannte haben am Sonntagabend versucht, einen Automaten für Grablichter auf dem städtischen Friedhof an der Blücherstraße in Bocholt aufzubrechen. Zeugen beobachteten die Tat und alarmierten die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich gegen 19.05 Uhr zwei Männer im Bereich des Automaten nahe des Haupteingangs Blücherstraße/Moltkestraße auf. Einer der Täter hantierte offenbar gewaltsam an dem Automaten, während der zweite mutmaßlich "Schmiere stand". Mehrere laute Knallgeräusche waren zu hören. Als weitere Personen den Friedhof betraten, flüchteten die beiden Tatverdächtigen fußläufig in Richtung Friedhofsmitte. Der beschädigte Automat konnte durch die Täter nicht geöffnet werden.

Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,75 m groß, normale Statur, kurze dunkle Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, trug ein dunkles beziehungsweise später ein weißes T-Shirt mit schwarzer Weste, kurze weiße Hose, Sonnenbrille. 2. Person: männlich, 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 m groß, kräftige Statur, kurze rot-blonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, weißes T-Shirt, kurze weiße Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich des Friedhofs gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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