PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin von Lkw erfasst

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Adenauerring;

Unfallzeit: 11.05.2026, 13.50 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat eine 23-jährige Pedelecfahrerin aus Ahaus bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag. Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr im Kreuzungsbereich Adenauerring / Wüllener Straße in Ahaus. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 19-jähriger LKW-Fahrer aus Aalten (NL), von der Wüllener Straße nach rechts auf den Adenauerring abzubiegen. Zeitgleich fuhr die Radfahrerin auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleiche Richtung und wollte die Fahrbahn des Adenauerrings überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden LKW und dem Pedelec. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich. Ersthelfer sowie der alarmierte Rettungsdienst versorgten die Verletzte noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde sie mit schweren, jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlichen Verletzungen in das Krankenhaus Ahaus gebracht. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 12.05.2026 – 12:22

    POL-BOR: Bocholt - Kind auf Mountainbike nach Unfall gesucht

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße; Unfallzeit: 11.05.2026, 17.30 Uhr; Nach einem Verkehrsunfall sucht die Polizei Bocholt nach einem etwa Zehnjährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Junge am Montag gegen 17.30 Uhr die Dinxperloer Straße in Fahrtrichtung Süden. Im Bereich der Habichtstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 82-jährigen Bocholter, der mit seinem Fahrrad von der ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 12:21

    POL-BOR: Isselburg - Nach Unfall geflüchtet

    Isselburg (ots) - Unfallort: Isselburg, Reeser Straße; Unfallzeit: 11.05.2026, 07.00 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw an der Reeser Straße in Isselburg. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Lkw am frühen Montagmorgen im Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw sowie einen Leitpfosten. Er entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 14:19

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Firmenbüro

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Bahnhofstraße; Tatzeitraum: zwischen 08.05.2026, 16.30 Uhr, und 11.05.2026, 08.00 Uhr; In ein Firmenbüro eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Bahnhofstraße in Gronau. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter über den rückwärtigen Bereich des Gebäudes Zugang zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren