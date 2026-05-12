Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin von Lkw erfasst

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Adenauerring;

Unfallzeit: 11.05.2026, 13.50 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitten hat eine 23-jährige Pedelecfahrerin aus Ahaus bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag. Der Unfall ereignete sich gegen 13.50 Uhr im Kreuzungsbereich Adenauerring / Wüllener Straße in Ahaus. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 19-jähriger LKW-Fahrer aus Aalten (NL), von der Wüllener Straße nach rechts auf den Adenauerring abzubiegen. Zeitgleich fuhr die Radfahrerin auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleiche Richtung und wollte die Fahrbahn des Adenauerrings überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden LKW und dem Pedelec. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich. Ersthelfer sowie der alarmierte Rettungsdienst versorgten die Verletzte noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde sie mit schweren, jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlichen Verletzungen in das Krankenhaus Ahaus gebracht. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. (pl)

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