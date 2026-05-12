Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - EK "Astra" zerschlägt mutmaßliche Tätergruppierung nach Serie von Transporteraufbrüchen

Kreis Borken (ots)

Der Ermittlungskommission (EK) "Astra" der Kreispolizeibehörde Borken gelang gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Münster ein Ermittlungserfolg gegen eine mutmaßlich organisierte Tätergruppierung aus Essen. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, sich auf den bandenmäßigen schweren Diebstahl von Werkzeugen und Arbeitsmaschinen aus Firmenfahrzeugen spezialisiert zu haben.

Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 21 richten sich gegen insgesamt 15 Tatverdächtige. Nach bisherigen Erkenntnissen gingen die Täter arbeitsteilig und professionell organisiert vor. Die gestohlenen Werkzeuge setzten sie über namentlich bekannte Hehler aus dem Hochsauerlandkreis ab. Darüber hinaus deckten die Ermittler Verbindungen zu einem weiteren Tatverdächtigen aus Bad Grönenbach in Bayern auf. Die dortigen Maßnahmen übernahmen die bayerischen Polizeibehörden in eigener Zuständigkeit.

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen erwirkten Polizei und Staatsanwaltschaft insgesamt neun Untersuchungshaftbefehle sowie 23 Durchsuchungsbeschlüsse. Im Rahmen einer eingerichteten Besonderen Aufbauorganisation (BAO) vollstreckten die Kreispolizeibehörde Borken mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei die Beschlüsse am vergangenen Donnerstag (07.05.2026) zeitgleich in Essen, Erwitte, Bestwig und Bad Grönenbach. Der Schwerpunkt der Maßnahmen lag im Raum Essen. Die Beamten durchsuchten sämtliche Objekte und vollstreckten zunächst vier der vorliegenden Untersuchungshaftbefehle. Darüber hinaus nahmen sie zwei weitere Personen in Brilon vorläufig fest.

Während der Durchsuchungen stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher. Dazu zählen unter anderem mehr als 30.000 Euro Bargeld, zahlreiche Werkzeuge und Arbeitsmaschinen, Mobiltelefone, Datenträger sowie mutmaßliche Tatbekleidung und Tatmittel. Außerdem fanden die Einsatzkräfte rund 79 Gramm der synthetischen Droge 3-CMC, eine erlaubnisfreie Waffe sowie einen Renault Kastenwagen, den sie ebenfalls sicherstellten. In dem Wagen befanden sich etliche Werkzeuge und Maschinen, deren Herkunft noch zu ermitteln ist. Im Rahmen der abschließenden Einsatzbilanz durchsuchten die Einsatzkräfte insgesamt 23 Objekte. Die vier aufgrund bestehender Untersuchungshaftbefehle festgenommenen Personen führten die Beamten am 07.05.2025 dem Ermittlungsrichter in Münster vor. Auch gegen die beiden in Brilon vorläufig festgenommenen mutmaßlichen Hehler ordnete der Ermittlungsrichter am 08.05.2025 Untersuchungshaft an. Drei weitere Tatverdächtige befanden sich bereits aufgrund anderer Sache in Haft. Die Ermittlungen zu den sichergestellten Gegenständen dauern an. Nach jetzigem Stand umfassen die Ermittlungen im Kreis Borken Fälle im zweistelligen Bereich, sowie außerhalb des Kreises in Nordrhein-Westfalen in ähnlicher Größenordnung. Die EK Astra führt die Ermittlungen zum Gesamttatkomplex fort.

Kriminaldirektorin Corinna Dimmers-Janning, Leiterin der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Borken, zeigte sich erfreut über den Ermittlungserfolg: "Dieser Einsatz verdeutlicht, mit welcher Konsequenz und Professionalität unsere Ermittlerinnen und Ermittler gegen organisierte Eigentumskriminalität vorgehen. Mit der Zerschlagung dieser Täterstruktur ist uns ein empfindlicher Schlag gegen eine professionell agierende Gruppierung gelungen." Auch der Leiter der EK Astra, Kriminalhauptkommissar Jan Wissing, zog eine positive Bilanz: "Die intensive Ermittlungsarbeit der vergangenen Monate und die enge Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden haben maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Die vollstreckten Haftbefehle und die Vielzahl der sichergestellten Beweismittel bestätigen den hohen Ermittlungsdruck der EK Astra."

Die Tatserie hatte in Unternehmerkreisen im Kreis Borken für Verunsicherung gesorgt. Die Polizei ist sich sicher, mit dem jetzigen Ermittlungserfolg das subjektive Sicherheitsempfinden wieder gestärkt zu haben. (pl)

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