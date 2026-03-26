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POL-PIZW: Vollsperrung zw. AS Contwig und AS Walshausen aufgehoben/ Nachtrag

POL-PIZW: Vollsperrung zw. AS Contwig und AS Walshausen aufgehoben/ Nachtrag
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Zweibrücken, BAB 8 (ots)

Zwischenzeitlich wurde die die Vollsperrung der BAB 8 in Fahrtrichtung Pirmasens wieder aufgehoben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Kleintransporter von Zweibrücken in Fahrtrichtung Pirmasens. Zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärten Umständen auf den Standstreifen ab und kollidierte dort mit einem Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei, welche an der Örtlichkeit Reinigungsarbeiten durchführte. Sowohl der Fahrer des Kleintransporters als auch der Fahrer des Absicherungsfahrzeuges der Autobahnmeisterei mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die BAB 8 war aufgrund der Abschlepp- und Reinigungsarbeiten zwischen 08:40 Uhr und 10:40 Uhr in Richtungsfahrbahn Pirmasens vollgesperrt.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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