Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Spendenübergabe in der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim - 2.400 Euro für Papenburger Hospizarbeit (Korrektur: Foto ergänzt)

Lingen (ots)

Heute, am 19.02.2026 fand in der Polizeiinspektion die feierliche Übergabe einer Spendensumme in Höhe von 2.400 Euro statt. Der Erlös stammt aus dem weihnachtlichen Benefizkonzert mit dem Niedersächsischen Polizeiorchester und Susan Albers sowie dem Schulorchester der Friedensschule Lingen, das am 17.12.2025 in Papenburg stattfand. Nicola Simon, Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim und Marina Bruns, Pressevertreterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim begrüßten hierzu die Vorsitzenden des helpful Kinderhospiz e.V. sowie der Hospizbewegung Papenburg und Umgebung e.V., um den Spendencheck persönlich zu überreichen.

Das Treffen zeigt, wie wichtig das Engagement beider Vereine für die Region ist. Beide Organisationen begleiten mit großem ehrenamtlichem Einsatz Familien mit schwerstkranken Kindern sowie schwer erkrankte und trauernde Menschen und stehen ihnen in besonders herausfordernden Lebenssituationen zur Seite.

Wilma Hahn, 2. Vorsitzende des helpful Kinderhospiz e.V., erläuterte bei der Übergabe die konkrete Verwendung der Mittel: "Die Betreuerinnen und Betreuer im Hospiz haben sich schon lange für die Kinder ein Indoor-Klettergerüst gewünscht. Dank dieser Spende können wir diesen Wunsch nun erfüllen." Auch Christin Kemetter, 1. Vorsitzende der Hospizbewegung Papenburg und Umgebung e.V., bedankte sich für die Unterstützung und betonte: "Wir werden die Spende für unsere interne Weiterbildung einsetzen. Sie ermöglicht es uns, dass weitere ehrenamtliche Mitarbeitende einen Kurs zur Trauerbegleitung absolvieren können."

Mit der Spende soll nicht nur ein konkreter Beitrag zur Unterstützung geleistet, sondern zugleich ein ausdrückliches Dankeschön für die ehrenamtliche Arbeit und das außergewöhnliche Engagement ausgesprochen werden.

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

