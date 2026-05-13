Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Lkw-Fahrer hupt - Reiterin stürzt

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Marbeck, Hessebree;

Unfallzeit: 12.05.2026, 16.45 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Reiterin am Dienstag in Borken-Marbeck bei einem Unfall erlitten. Die 26-Jährige ritt gegen 16.45 Uhr mit ihrem Pferd auf der Straße Hessebree in Richtung Steenkuhlenweg. Ihren Angaben nach kam ihr ein Lkw entgegen. Als dieser im Vorbeifahren hupte, scheute das Pferd und die Reiterin stürzte. Der Lkw fuhr weiter. Das Fahrzeug sei grün-weiß lackiert gewesen, habe niederländische Kennzeichen gehabt und auf der Ladefläche habe sich eventuell ein Baufahrzeug befunden. Der Fahrer sei etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen. Ein nachfolgender Transporter hielt an und der Fahrer erkundigte sich nach dem Befinden der Reiterin. Die Polizei bittet diese Zeugen sowie mögliche weitere, unter Tel. (02861) 9000 Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Borken aufzunehmen. (to)

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