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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrerin gestürzt und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Crailsheim: Radfahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Am Montagabend gegen 18.45 Uhr stürzte eine 44-jährige Radfahrerin in der Bahnhofstraße, nachdem sie den Gehweg streifte und somit die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Die Fahrerin trug zum Zeitpunkt des Sturzes keinen Helm und verletzte sich leicht. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden von rund 50 Euro.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Halle

Zwischen Montag, 15:15 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr, wurde in der Beuerlbacher Straße eine Scheibe einer Halle beschädigt, wodurch ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der 07951 4800 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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