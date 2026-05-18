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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Am Busbahnhof randaliert

Werdohl (ots)

Ein 38 Jahre alter Balver wurde Samstagabend am Busbahnhof in Gewahrsam genommen. Zeugen wählten den Notruf, da der Mann gegen einen Bus getreten und um sich gebrüllt haben soll. Nach Erscheinen der Polizei folgten Beleidigungen gegen die Einsatzkräfte. Der alkoholisierte Balver wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte und bespuckte er die Beamten. Nun folgt ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen die Polizisten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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