PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Frankenthal, Lambsheim, Dannstadt-Schauernheim, Wattenheim (ots)

Durch die Polizeiautobahnstation-Ruchheim wurden am Sonntag, den 22.02.2026, zwischen 20:30 und 22:30 Uhr, auf den Tank- und Rastanlagen im Dienstgebiet präventive Alkoholkontrollen bei LKW-Fahrern durchgeführt. Hierbei konnten fünf Personen mit über 0,5 Promille festgestellt werden. Der Spitzenwert lag bei 1,96 Promille. Die fünf verantwortlichen Fahrer hielten mit ihren LKW's auf den Tank- und Rastanlagen das Sonntagsfahrverbot, welches um 22 Uhr endete, ein. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden 25 Personen und ihre Lastkraftwagen auf deren Verkehrstauglichkeit überprüft.

Das Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere Verkehrsunfälle mit Beteiligung schwerer Nutzfahrzeuge zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiautobahnstation Ruchheim
Bauer,PK
Telefon: 06237/9330
E-Mail: pastruchheim.presse@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 13:34

    POL-PDNW: Mittagsspaziergang endet in Justizvollzugsanstalt

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 22.02.2026 um 12:00 Uhr konnte ein 53-Jähriger in der Hindenburgstraße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Neustadter befand sich zu diesem Zeitpunkt bei einem Spaziergang durch die Stadt. Während der Kontrolle wurde bekannt, dass gegen den Mann ein nationaler Haftbefehl besteht. Der 53-Jährige wurde daher im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 10:36

    POL-PDNW: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein

    Wachenheim an der Weinstraße (ots) - Am 20.02.2026, gegen 22:22 Uhr, kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim das aktuell temporär bestehende Durchfahrtsverbot zwischen 19:00 Uhr - 06:00 Uhr auf der Kreisstraße 16 zwischen Wachenheim an der Weinstraße und Lindenberg. Dabei kontrollierten die Beamten den 57-jährigen Fahrer eines Pkw der Marke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren