Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim: LKW-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Frankenthal, Lambsheim, Dannstadt-Schauernheim, Wattenheim (ots)

Durch die Polizeiautobahnstation-Ruchheim wurden am Sonntag, den 22.02.2026, zwischen 20:30 und 22:30 Uhr, auf den Tank- und Rastanlagen im Dienstgebiet präventive Alkoholkontrollen bei LKW-Fahrern durchgeführt. Hierbei konnten fünf Personen mit über 0,5 Promille festgestellt werden. Der Spitzenwert lag bei 1,96 Promille. Die fünf verantwortlichen Fahrer hielten mit ihren LKW's auf den Tank- und Rastanlagen das Sonntagsfahrverbot, welches um 22 Uhr endete, ein. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden 25 Personen und ihre Lastkraftwagen auf deren Verkehrstauglichkeit überprüft.

Das Ziel der Kontrollen war es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und insbesondere Verkehrsunfälle mit Beteiligung schwerer Nutzfahrzeuge zu verhindern.

