Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Farbschmierereien und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Fahrradfahrer übersehen

Am Dienstag gegen 15:50 Uhr übersah eine 37-jährige VW-Fahrerin beim Linksabbiegen einen 58 jährigen Fahrradfahrer, welcher auf der Haller Straße fuhr, wodurch dieser eine Vollbremsung einlegen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Durch den Sturz zog sich der 58-Jährige leichte Verletzungen zu und das Fahrrad erlitt einen Schaden von rund 500 Euro.

Kirchberg an der Jagst/Diembot: Farbschmiererei an Rohbau

Im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr, wurde in der Fritz-Jaeger-Straße ein Rohbau sowie eine dazugehörige Natursteinmauer durch Unbekannte beschmiert. Die Polizei bittet in diesem Fall Zeugen darum, sich mit Hinweisen unter der 07955 454 zu melden.

Kirchberg an der Jagst: Hoher Schaden nach Streifunfall

Am Dienstag gegen 11 Uhr streifte ein 60-jähriger Traktorfahrer beim Vorbeifahren auf der L1040 einen Auflieger eines Lkw der Marke Mercedes. Im Anschluss versuchte der 60-Jährige nach rechts auszuweichen, kam jedoch nach links ab und touchierte hierbei einen Audi. Durch diesen Unfall entstand insgesamt ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Satteldorf: Unfallflucht auf A6

Auf der A6 zwischen der bayerischen Landesgrenze und der Anschlussstelle Crailsheim setzte ein 37-jähriger Fahrer eines Ford auf dem linken Fahrstreifen zum Überholen eines Lkw an, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war. Kurz bevor der 37-Jährige den Lkw erreichte, wechselte ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Audi Kombi, der unmittelbar hinter dem Lkw fuhr, plötzlich auf den linken Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Ford-Fahrer nach links aus, streifte die Mittelschutzplanke und verunfallte. Dabei entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der unbekannte Audi-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter der 07904 94260 zu melden.

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