PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Bedrohung

Aalen (ots)

Bühlertann: Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Ein Dieb entwendete zwischen Donnerstag und Montag eine Kasse aus einem Selbstbedienungsladen in Tannenburg mit mehreren hundert Euro Inhalt. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Bedrohung

Am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr wurde eine bislang unbekannte Frau von einem 51-jährigen Mann auf offener Straße in der Michaelstraße mit ausländerfeindlichem Inhalt beleidigt. Zwei Frauen im Alter von 18 und 24 Jahren wurden auf die Situation aufmerksam und schauten in Richtung des aggressiven Mannes. Dieser beleidigte auch die beiden Frauen aufgrund ihres Aussehens und bedrohte beide. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach der anfangs beleidigten Frau sowie weiteren Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 20.05.2026 – 08:30

    POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Flucht vor Polizeikontrolle - Unfälle

    Aalen (ots) - Aalen: PKW übersehen Am Dienstag um 15.30 Uhr fuhr eine 18-jährige Lenkerin eines Mercedes aus einer Grundstücksausfahrt auf die Ulmer Straße ein. Hierbei übersah sie einen von links heranfahrenden VW T-Roc und prallte mit diesem Fahrzeug zusammen. Bei dem Unfall wurde der 64-jährige VW-Lenker sowie eine Beifahrerin im VW leicht verletzt. Der ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 07:22

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Unfälle - Brandalarm

    Aalen (ots) - Weinstadt-Endersbach: Versuchter Einbruch Zwischen Samstag (09.05.2026) und Dienstag (19.05.2026) versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Rechbergstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht ins Gebäude, hinterließen beim Einbruchsversuch aber Sachschaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro. Der Polizeiposten Weinstadt hat die ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 07:18

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Farbschmierereien und Unfallflucht

    Aalen (ots) - Crailsheim: Fahrradfahrer übersehen Am Dienstag gegen 15:50 Uhr übersah eine 37-jährige VW-Fahrerin beim Linksabbiegen einen 58 jährigen Fahrradfahrer, welcher auf der Haller Straße fuhr, wodurch dieser eine Vollbremsung einlegen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren