Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl und Bedrohung

Aalen (ots)

Bühlertann: Diebstahl aus Selbstbedienungsladen

Ein Dieb entwendete zwischen Donnerstag und Montag eine Kasse aus einem Selbstbedienungsladen in Tannenburg mit mehreren hundert Euro Inhalt. Der Polizeiposten Bühlertann hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07973 5137 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Bedrohung

Am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr wurde eine bislang unbekannte Frau von einem 51-jährigen Mann auf offener Straße in der Michaelstraße mit ausländerfeindlichem Inhalt beleidigt. Zwei Frauen im Alter von 18 und 24 Jahren wurden auf die Situation aufmerksam und schauten in Richtung des aggressiven Mannes. Dieser beleidigte auch die beiden Frauen aufgrund ihres Aussehens und bedrohte beide. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach der anfangs beleidigten Frau sowie weiteren Zeugen.

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