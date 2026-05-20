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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Schechingen: Diebstahl von Verkehrsschildern

Am Dienstag wurde festgestellt, dass im Bereich der Einmündung vom Sportplatz kommend in die L1158 in Richtung Heuchlingen insgesamt vier Verkehrszeichen entwendet wurden. Hierbei handelt es sich um die Zeichen für "Vorfahrt achten", "Durchfahrtsverbot für 6t", "Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge" und "land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei". Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Verkehrszeichen nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 9219680 entgegen.

Lorch: Sachbeschädigung

In der Stuttgarter Straße wurde im Bereich der Schäflesweide die dortige Schäferstatue beklebt und zudem wurden zwei dazugehörige Schafe schwarz angemalt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Ellwangen: Auf Gegenfahrbahn geraten

Im Kurvenbereich der B290, zwischen Ellwangen Bauhof und Schweighausen, geriet am Mittwoch, gegen 7:15 Uhr, ein Anhänger von einem PKW-Gespann eines 35-Jährigen etwas auf die Gegenfahrbahn. Infolgedessen touchierte der Anhänger einen entgegenkommenden Audi eines 47-Jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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