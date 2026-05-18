Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fünf Leichtverletzte bei Unfall

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmittag gegen 13:15 Uhr wurden bei einem Unfall im Mühlenweg die fünf Insassen eines VWs leicht verletzt.

Die 49-jährige Fahrerin war mit vier weiteren Frauen im Fahrzeug unterwegs, als sie ersten Ermittlungen zufolge aufgrund der Strecke nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden alle fünf Insassen leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Baum wurde nicht beschädigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Ilvesheim musste einen Teil des Erdreichs unterhalb des Fahrzeugs abtragen, in welches Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich schließlich um die Bergung des VW.

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