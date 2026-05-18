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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte dringen in Kleingartenanlage ein - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 21:00 Uhr, und Sonntag, 10:10 Uhr, betraten bislang noch unbekannte Täter im Bereich des Heckwegs mehrere Kleingartenparzellen. Dabei wurden teilweise Eingangstüren gewaltsam aufgebrochen. In mindestens zwei Fällen versuchten der oder die Täter in die Gartenhäuser einzudringen. Außerdem wurden mehrere Fensterscheiben eingeworfen oder eingeschlagen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unbekannt. Ebenso kann der entstandene Sachschaden noch nicht abschließend beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Seckenheim des Polizeireviers Ladenburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 48971 (08-16 Uhr) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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