Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist belästigt Frau am Bahnhof - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Sonntagnacht gegen 23:15 Uhr belästigte ein unbekannter Mann eine 18-jährige Frau, die auf der Bahnhofstraße auf Höhe des Parkplatzes am Bahnhof unterwegs war.

Der Unbekannte lief auf dem Gehweg unmittelbar vor der Frau, als er plötzlich stehen blieb, sich zu ihr umdrehte und hierbei an seinem entblößten Glied manipulierte.

Die Frau lief daraufhin schnell an ihm vorbei und wählte mit ihrem Handy den Polizeinotruf.

Die unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Über seine Fluchtrichtung wurde nichts bekannt. Er wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 35-40 Jahre alt

- Ca. 175-180 cm groß

- Normale bis leicht untersetzte Gestalt

- Hatte Halbglatze mit kurzen, schwarzen Haaren an der Kopfseite

- Trug enge, mittelblaue Jeanshose und schwarze Jacke

- Mittel- oder westeuropäisches Erscheinungsbild.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

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