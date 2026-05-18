Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto touchiert Radfahrerin und flüchtet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Bereits am 08.05.2026 gegen kurz vor 11 Uhr brachte in der Plöck eine noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer eine 20-jährige Radfahrerin zu Fall und fuhr ohne zu stoppen weiter. Die 20-Jährige war am Anfang der Plöck auf Höhe eines Supermarktes unterwegs, als die oder der Unbekannte mit dem Außenspiegel am Lenker des Fahrrads hängenblieb. Ob sie oder er die Kollision nicht bemerkte oder bewusst flüchtete, ist nicht bekannt. Bei dem Sturz verletzte sich die junge Frau leicht, musste jedoch keine ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Laut Angaben der 20-Jährigen handelte es sich bei dem Unfallverursacherfahrzeug um ein schwarzes Auto.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte sucht nun nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Nummer 06221/1857-0 zu melden.

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