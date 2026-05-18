POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 59-jährigem Mann
Mannheim (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6193539) nach dem 59-Jährigen aus Mannheim wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde inzwischen tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.
Medienvertretende werden gebeten das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.
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