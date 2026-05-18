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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 59-jährigem Mann

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6193539) nach dem 59-Jährigen aus Mannheim wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste wurde inzwischen tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Medienvertretende werden gebeten das veröffentlichte Lichtbild aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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