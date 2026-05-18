Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher soll Türsteher mit Pfefferspray angegriffen haben - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 02:20 Uhr im Bereich einer Diskothek in der Neulandstraße in Sinsheim zu einem Angriff auf einen Türsteher.

Zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes im Alter von 25 Jahren und 30 Jahren fiel im Inneren der Diskothek ein 17-jähriger Jugendlicher auf, der sich in einem stark alkoholisierten Zustand befunden haben soll. Da sich dieser augenscheinlich nicht in dem Club hätte aufhalten dürfen, wurde er durch die Türsteher hinausbegleitet.

Nachdem der Jugendliche das Gebäude verlassen hatte, soll er die Sicherheitsmitarbeiter im Außenbereich angegriffen haben. Er habe dabei Pfefferspray eingesetzt und die Männer zusätzlich verbal bedroht. Der 25-jährige Türsteher wurde durch diesen Vorfall leicht verletzt und musste durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort medizinisch behandelt werden.

Der 17-Jährige erlitt ebenfalls leichte Verletzungen im Gesicht, die jedoch keiner medizinischen Behandlung bedurften. Ob diese im Zusammenhang mit der vorliegenden Auseinandersetzung stehen, ist bislang nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Das Haus des Jugendrechts Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis der Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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