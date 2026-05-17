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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch
Rhein-Neckar-Kreis: Gaspedal gedrückt und... ab durch den Zaun

Rhein-neckar-Kreis (ots)

Eine 75-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia befuhr zunächst in Nußloch die Walldorfer Straße in Fahrtrichtung Hauptstraße und bog anschließend nach rechts auf den Parkplatz eines dort befindlichen Drogeriemarktes ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verwechselte die Fahrzeugführerin beim Einfahren auf den Parkplatz das Brems- mit dem Gaspedal.

In der Folge durchbrach das Fahrzeug ein Schutzgeländer, welches der zur Begrenzung des Parkplatzes diente, und fuhr anschließend eine kleine Böschung hinunter. Bei dem ungewollten Fahrmanöver wurde ein Fahnenmast des Marktes beschädigt. Der Skoda kam schließlich unterhalb der Böschung zum Stillstand.

Die 75-Jährige war nach den ersten Erkenntnissen ansprechbar und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurde durch den verständigten Rettungsdienst zur vorsorglichen medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Schockmoment war der Seniorin sichtlich ins Gesicht geschrieben.

Zur Bergung des beschädigten Fahrzeugs musste eine Fachfirma hinzugezogen werden. Der Skoda wurde mittels Krans geborgen und abgeschleppt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Unbeteiligte Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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