Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Trotz Fahruntüchtigkeit mit dem Pkw unterwegs.

Mannheim (ots)

Wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln muss sich seit den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags eine 43-jährige Pkw-Lenkerin verantworten.

Am Sonntagmorgen fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt gegen 05:20 Uhr ein Fahrzeug im Quadrat A3 der Innenstadt auf. Die Fahrerin zeigte eine auffallend unsichere Fahrweise und steuerte ihren Wagen in deutlichen Schlangenlinien durch den Innenstadtbereich.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle schlug den eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren entgegen. Da die Fahrzeugführerin nicht in der Lage war, den vor Ort angebotenen Atemalkoholtest ordnungsgemäß durchzuführen, wurde sie zum Zweckle einer Blutentnahme zur Dienststelle gebracht.

Im Rahmen der Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen, ergaben sich bei der Dame deutliche Beweisanzeichen für einen vorherigen Drogenkonsum. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenschnelltest verlief bzgl. der Einnahme von Amphetamin und Cannabis positiv. Hiernach wurde die Blutprobe entnommen.

Die Weiterfahrt wurde der 43-Jährigen untersagt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge des Mischkonsums von Alkohol und berauschenden Mitteln.

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