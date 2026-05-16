POL-MA: Mannheim-Wallstadt, BAB6 in Fahrtrichtung Darmstadt: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, Rettungshubschrauber im Einsatz
Mannheim (ots)
Derzeit befinden sich Polizei sowie Rettungskräfte auf der Bundesautobahn 6, Fahrtrichtung Darmstadt, auf Höhe Mannheim-Wallstadt bei einem Verkehrsunfall im Einsatz.
Hierbei ist ein Rettungshubschrauber eingebunden.
Es wird nachberichtet.
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