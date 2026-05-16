POL-MA: Mannheim-Wallstadt, BAB6 in Fahrtrichtung Darmstadt: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6275924), kam es in der Nacht aus noch unbekannten Gründen zu einem Brandausbruch in einem Autohaus im Bereich der Casterfeldstraße. Nachdem mehrere Zeugen gg. 02:40 Uhr ein Feuer gemeldet hatten, wurden umgehend Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei entsandt. Vor Ort konnte ein ...

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