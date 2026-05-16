Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß auf der Birkenauer Talstraße - PM 2

Weinheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6275930) kam es am Samstagmorgen in Weinheim auf der Birkenauer Talstraße zu einem größeren Verkehrsunfall.

Gegen 02:45 Uhr geriet der 24-jährige Fahrer eines Subaru, der von Birkenau in Richtung Weinheim fuhr, aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot einer 21 jährigen Fahrerin. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten durch eine Fachfirma abgeschleppt werden. Die junge Frau wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Im Rahmend der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Hinweise auf eine Alkohol- und Drogenbeeinflussung des 24-Jährigen feststellen. Es wurde ihm daher durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Birkenauer Talstraße musste für die Unfallaufnahme und die erforderlichen Reinigungsarbeiten bis ca. 5 Uhr gesperrt werden. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen blieben aus.

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