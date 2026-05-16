PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw fährt in Straßenbahnhaltestelle - PM 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6275919), kam es auf dem Kaiserring zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr am Freitagabend, gegen 23:55 Uhr, ein 21-jähriger BMW-Fahrer den Kaiserring, von der Kunststraße kommend, in Richtung Hauptbahnhof. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er kurz nach dem Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem Geländer der Straßenbahnhaltestelle Kunsthalle. Dabei ging ein Großteil der Verglasung der Haltestelle zu Bruch.

Der Fahrer und sein 23-jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Passanten im Bereich der Halte- bzw. Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden am Pkw sowie an der Straßenbahnhaltestelle wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Der Straßenbahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

Aufgrund von Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass sich der Fahrer zuvor mit einem noch unbekannten Pkw-Fahrer ein Autorennen geliefert haben könnte. Der Führerschein des 21-Jährigen sowie der BMW wurden daher beschlagnahmt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Dierich
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 02:51

    POL-MA: Mannheim: Brand eines Autohauses in der Casterfeldstraße - PM 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es in Mannheim in der Casterfeldstraße zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Grund hierfür ist der Brand eines dortigen Autohauses. Über die Brandursache sowie über mögliche verletzte Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor. Aufgrund der Löscharbeiten kann es im Bereich der ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 01:04

    POL-MA: Mannheim: Pkw fährt in Straßenbahnhaltestelle - PM 1

    Mannheim (ots) - Aktuell kommt es im Bereich Kaiserring zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 5er BMW aus bislang ungeklärter Ursache in die Straßenbahnhaltestelle Kunststraße gefahren. Bei dem Unfall wurden nach derzeitigem Stand zwei Insassen des Fahrzeugs verletzt. Weitere Personen, die sich im Bereich der Haltestelle befanden, kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren