Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Pkw fährt in Straßenbahnhaltestelle - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es im Bereich Kaiserring zu einem Einsatz von Polizei und Rettungsdienst. Nach ersten Erkenntnissen ist ein 5er BMW aus bislang ungeklärter Ursache in die Straßenbahnhaltestelle Kunststraße gefahren. Bei dem Unfall wurden nach derzeitigem Stand zwei Insassen des Fahrzeugs verletzt. Weitere Personen, die sich im Bereich der Haltestelle befanden, kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Es wird nachberichtet.

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