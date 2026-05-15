Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Männer wegen Verdacht des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen drei französische Staatsangehörige im Alter von 21, 29 und 31 Jahren wegen des Verdachts von Wohnungseinbruchsdiebstählen erlassen.

Die drei Tatverdächtigen sollen spätestens seit Anfang des Jahres 2026 gemeinsam den Entschluss gefasst haben, durch bewusstes und gewolltes Zusammenwirken in arbeitsteiligem Vorgehen in Privatwohnungen einzubrechen, um dort Bargeld und Wertgegenstände zu stehlen.

Die beteiligten Personen haben ihre Wohnsitze in Frankreich und sollen zur Begehung der Einbrüche jeweils nach Deutschland eingereist sein.

Im Zeitraum zwischen dem 14.03.2026 und dem 13.05.2026 sollen die drei Tatverdächtigen in unterschiedlicher Besetzung und im Zusammenwirken mit weiteren Personen in vier Privatwohnungen in 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, in 501181 Bedburg, in 41363 Jülchen und in 76706 Dettenheim-Liedolsheim eingebrochen sein.

In zwei Fällen seien die Tatverdächtigen ohne Beute geflüchtet, in einem weiteren Fall sollen sie Bargeld in Höhe von 300 EUR und in einem weiteren Fall eine Halskette mit einem Wert von mindestens 100 EUR entwendet haben.

Die akribischen Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führten schließlich am 13.05.2026 unter Einbindung von Spezialkräften des Polizeipräsidiums Einsatz zur Festnahme der drei Tatverdächtigen.

Zwei der Tatverdächtigen wurden durch Polizeibeamte einer Spezialeinheit nach kurzer Flucht in Ludwigshafen festgenommen. Der dritte Tatverdächtige konnte ebenfalls von einer Spezialeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz am Mannheimer Hauptbahnhof festgenommen werden.

Die drei Tatverdächtigen wurden am 13. und 14.05.2026 dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung, gegen den 29-jährigen Tatverdächtigen wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls und versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls und gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen wegen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls in zwei Fällen, in einem Fall in Tateinheit mit Sachbeschädigung, sowie wegen versuchten schweren Wohnungseinbruchdiebstahls in zwei Fällen erließ.

Nach Eröffnung der Haftbefehle wurde diese in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtigen im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Staatsanwaltschaft Mannheim

Frau Erste Staatsanwältin Dr. Schweppe

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