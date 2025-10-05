PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Reiter stürzt
Reiter kommt schwer verletzt in eine Klinik

Ulm (ots)

Gegen 16.11 Uhr wurde die Polizei Biberach auf die Kreisstraße zwischen Äpfingen und Baltringen gerufen. Dort wurde ein 54-Jähriger auf dem Radweg neben der Kreisstraße liegend schwerverletzt vorgefunden. Ersthelfer waren schon vor Ort. Ermittlungen ergaben, dass der 54-Jährige mit zwei Pferden unterwegs war. Eines wurde von ihm geritten und das zweite führte er mit sich. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Reiter vom Pferd und verletzte sich hierbei schwer. Die Pferde konnten zum Glück kurze Zeit später unverletzt eingefangen werden. Der 54-Jährige wurde mit einem Hubschrauber zur weiteren Versorgung in eine Klinik verbracht. Der Verkehrsdienst Laupheim ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang unter der Telefonnummer: 073929630320 entgegen.

