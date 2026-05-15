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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrüger bringen Frau um ihre Ersparnisse - Warnhinweis

Mannheim (ots)

Eine 58-jährige Frau im Mannheimer Norden wurde am Donnerstagabend durch einen Betrüger mit einer perfiden Masche um ihre Ersparnisse gebracht.

Die Frau erhielt gegen 19.30 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter eines Kreditkartenunternehmens ausgab. In dem mehrstündigen Telefonat erschlich sich der Unbekannte zunächst das Vertrauen der 58-Jährigen. Unter dem Vorwand, dass Schadsoftware auf dem Mobiltelefon der Frau festgestellt worden war und sie nun ihre Rücklagen in Sicherheit bringen müsse, bewegte er die Angerufene schließlich dazu, rund 100.000 Euro auf ein angebliches Treuhandkonto zu überweisen. Nachdem die Frau der Aufforderung nachgekommen war und das Geld überwiesen hatte, beendete der Anrufer rasch das Gespräch.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats für Betrugsdelikte bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Da sich solche und ähnliche Anrufe im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim häufen, weist die Polizei eindringlich auf nachfolgendes hin: 

   - Lassen Sie sich nicht zur Eile und sofortigen Handlungen 
     drängen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des 
     Anrufers bzw. der Anruferin sowie einer Rückrufnummer. Am besten
     auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später 
     zurückrufen. Wichtig: Überprüfen Sie die Angaben und die 
     Telefonnummer auf ihre Plausibilität!
   - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder 
     Vertrauten.
   - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- 
     oder andere Vermögensforderungen, Passwörter, Kontoinformationen
     oder andere sensible Daten geht. Diese sollten niemals 
     weitergegeben werden.
   - Übergeben Sie niemals Geld, Bankkarten oder deren Geheimzahl 
     (PIN) an unbekannte Personen.
   - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. 
     Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können 
     Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine 
     Betrugsmasche handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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