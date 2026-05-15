Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrüger bringen Frau um ihre Ersparnisse - Warnhinweis

Mannheim (ots)

Eine 58-jährige Frau im Mannheimer Norden wurde am Donnerstagabend durch einen Betrüger mit einer perfiden Masche um ihre Ersparnisse gebracht.

Die Frau erhielt gegen 19.30 Uhr den Anruf eines unbekannten Mannes, der sich als Mitarbeiter eines Kreditkartenunternehmens ausgab. In dem mehrstündigen Telefonat erschlich sich der Unbekannte zunächst das Vertrauen der 58-Jährigen. Unter dem Vorwand, dass Schadsoftware auf dem Mobiltelefon der Frau festgestellt worden war und sie nun ihre Rücklagen in Sicherheit bringen müsse, bewegte er die Angerufene schließlich dazu, rund 100.000 Euro auf ein angebliches Treuhandkonto zu überweisen. Nachdem die Frau der Aufforderung nachgekommen war und das Geld überwiesen hatte, beendete der Anrufer rasch das Gespräch.

Die weiteren Ermittlungen des Fachdezernats für Betrugsdelikte bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Da sich solche und ähnliche Anrufe im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim häufen, weist die Polizei eindringlich auf nachfolgendes hin:

- Lassen Sie sich nicht zur Eile und sofortigen Handlungen drängen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des Anrufers bzw. der Anruferin sowie einer Rückrufnummer. Am besten auflegen, die Sache überdenken und gegebenenfalls später zurückrufen. Wichtig: Überprüfen Sie die Angaben und die Telefonnummer auf ihre Plausibilität! - Halten Sie Rücksprache mit anderen Familienmitgliedern oder Vertrauten. - Werden Sie immer dann besonders misstrauisch, wenn es um Geld- oder andere Vermögensforderungen, Passwörter, Kontoinformationen oder andere sensible Daten geht. Diese sollten niemals weitergegeben werden. - Übergeben Sie niemals Geld, Bankkarten oder deren Geheimzahl (PIN) an unbekannte Personen. - Verständigen Sie im Zweifelsfall immer und zeitnah die Polizei. Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine Betrugsmasche handelt.

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