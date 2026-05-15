Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 656: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Autobahn 656 zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 43.000 Euro.

Ein 20-jähriger Ford-Fahrer fuhr mit seinem Auto auf der Autobahn 656 von Mannheim kommend. Vor ihm fuhren eine 55-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem 23-jährigen Beifahrer sowie eine 45-jährige Volvo-Fahrerin mit ihrem 14-jährigen Beifahrer auf derselben Fahrspur.

An der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau fuhren die drei Beteiligten auf die Abbiegespur in Richtung B38a. Hier musste die 45-Jährige aufgrund des Verkehrs ihr Auto fast bis zum Stillstand abbremsen. Die unmittelbar hinter ihr fahrende Opel-Fahrerin bemerkte es rechtzeitig und konnte ihr Auto abbremsen.

Der Ford-Fahrer bremste zu spät und fuhr auf den Opel auf, welcher durch den Aufprall weiter auf den vor ihm fahrenden Volvo geschoben wurde. Ein Rettungswagen war ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch den Zusammenstoß aber keine Person verletzt. Während der Unfallaufnahme durch den Verkehrsdienst Mannheim musste die rechte Fahrspur kurzzeitig gesperrt werden, um den Verkehr an der Unfallstelle vorbeizuleiten.

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