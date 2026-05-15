Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter sprüht mit Pfefferspray - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Unbekannter verletzte am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung in Schriesheim zwei Personen im Alter von 18 und 20 Jahren.

Der Unbekannte sprühte bei der Veranstaltung in der Porphyrstraße einem Mann ins Gesicht, einen weiteren verletzte er mit einem Faustschlag ins Gesicht. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.20 Uhr als die beiden Geschädigten in den dortigen Reben ihre Notdurft verrichteten.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 14-jährigen Jugendlichen handeln, der eine Kappe mit Gucci-Logo trug. Er soll in Ilvesheim wohnen.

Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

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