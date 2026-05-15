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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr in der Speyerer Straße auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums zu einem Unfall.

Der Autofahrer oder die Autofahrerin beschädigte den, auf dem Parkplatz abgestellten, Seat eines 33-jährigen Mannes und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug des 33-Jährigen entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.000 Euro.

Personen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205 / 2860-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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