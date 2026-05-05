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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an Bürgerbüro der AfD/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum von Samstag, 02.05.2026 bis Montag, 04.05.2026 die Scheibe des Bürgerbüros der AfD in der von-Rosen-Straße, indem sie einen Backstein gegen diese warfen. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Schaden auf ca. 2000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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