Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 21-Jähriger verursacht Unfall und lässt Auto zurück

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 08:50 Uhr fand ein Zeuge in der Straße Zum schönen Bild ein Auto vor, das beschädigt an einem Baum stand und informierte die Polizei. Vor Ort stellten die mit der Unfallaufnahme beauftragten Beamten des Polizeireviers Sinsheim den beschädigten Audi fest. Ein Fahrer konnte nicht angetroffen werden. Über die polizeilichen Auskunftssysteme konnte die Halteranschrift ausfindig gemacht und aufgesucht werden. Dort trafen die Beamten auf den 21-jährigen Fahrer des Audi und stellten deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme räumte der junge Mann ein, gegen 3 Uhr einen Unfall verursacht zu haben. Für die Blutentnahme wurde der 21-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Auto musste abgeschleppt werden. Ob an dem Baum ein Schaden entstand, ist noch unklar. Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht abschließend beziffern.

Der 21-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht verantworten.

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