Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichhartshausen/Rhein-Neckar-Kreis: Kreisstraße 4188 nach Unfall in beide Richtungen gesperrt - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet war es heute Morgen gegen 07:45 Uhr auf der Kreisstraße 4188 zwischen Reichhartshausen und der Auffahrt zur Bundesstraße 292 zu einem Verkehrsunfall gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6275221).

Eine 73-jährige Opelfahrerin war auf der Kreisstraße in Richtung B 292 unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach wenigen Metern in einem Graben stecken blieb.

Die Fahrerin blieb offensichtlich unverletzt, wurde jedoch zunächst zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen und abtransportiert werden. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Sperrung der Straße wurde mittlerweile aufgehoben.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Sinsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell