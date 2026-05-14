Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Rettungssanitäter angegriffen und Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet

Mannheim (ots)

Gestern gegen 15:30 Uhr wurde die Polizei, aufgrund eines aggressiven Patienten, zu einem Einsatz des Rettungsdienstes in den Stadtteil Neckarstadt hinzugerufen. Vor Ort wurde bekannt, dass ein 45-jähriger Patient einen Rettungssanitäter körperlich angegriffen haben soll, indem er ihn ergriffen und auf den Boden geworfen hatte.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden sie den Rettungssanitäter auf dem Boden liegend. Der Patient befand sich über ihm und "packte" ihn gerade am Kragen. Aufgrund des unmittelbaren Einschreitens der Beamten konnte der 45-jährige Patient vom Rettungssanitäter getrennt und zu Boden gebracht werden. Als der Mann festgenommen werden sollte, waren insgesamt sechs Polizeibeamte notwendig, um den Mann zu bändigen, da dieser seinen Kopf auf den Boden schlug und sich beim Anlegen der Handschließen und Fußfesseln massiv widersetzte und in Richtung der Beamten trat.

Nach der Festnahme wurde er auf das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt verbracht. Gegenüber den Beamten gab er an, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen. Daraufhin wurde ihm auf freiwilliger Basis eine Blutprobe entnommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige wieder entlassen. Glücklicherweise wurde der Sanitäter nur leicht verletzt und konnte seinen Dienst weiter verrichten. Der Beschuldigte selbst erlitt durch die massiven Widerstandshandlungen ebenfalls leichte, oberflächliche Verletzungen. Von den eingesetzten Polizeibeamten wurde keiner verletzt.

Die Sachbearbeitung und weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt.

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