Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Scheiben am PKW eingeschlagen - Polizeieinsatz ausgelöst

Mannheim (ots)

Gestern Abend gegen 23:45 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen, dass in der Wallonenstraße zwei Personen die Scheibe eines Autos mit ausländischen Kennzeichen eingeschlagen haben. Allerdings kam es dem Mitteiler "komisch" vor, da die beiden Personen nicht in Eile waren und die Scherben der Scheibe aufkehrten. Bei der Anfahrt konnte das betreffende Fahrzeug durch eine Besatzung des Polizeireviers Ladenburg fahrenderweise festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Der beiden Insassen erklärten den Beamten, dass sie den Fahrzeugschlüssel im Auto liegen gelassen hatten und dieses aus unerklärlichen Gründen versperrt war. Aus diesem Grund schlugen sie die hintere linke Scheibe ein, um ins Fahrzeug zu gelangen und reinigten anschließend die Straße von den Glassplittern. Eine strafbare Handlung lag hier glücklicherweise nicht vor, weshalb die Beiden ihre Fahrt im Anschluss fortsetzen konnten.

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