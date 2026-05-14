Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann von mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am späten Mittwochnachmittag gegen 17:15 Uhr wurde ein Mann im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund von mehreren Jugendlichen angegriffen und verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 45-Jährige auf dem Heimweg von seiner Arbeitsstätte, als er im Bereich der Emmertsgrundpassage auf eine Gruppe von mehreren Jugendlichen traf. Der Mann wurde zunächst von den Jugendlichen angesprochen und in ein kurzes Gespräch verwickelt. Plötzlich wurde der 45-Jährige von den Jugendlichen mit Schlägen angegriffen und ging zu Boden. Hier begannen die Jugendlichen auf den Mann einzutreten, der auf dem Boden liegend versuchte seinen Kopf vor den Tritten zu schützen. Als die Jugendlichen von ihm abließen und sich von der Örtlichkeit entfernten, stand der Mann auf und begab sich selbstständig zum Polizeiposten Emmertsgrund, um Anzeige zu erstatten. Durch die Angriffe erlitt der 45-jährige Mann mehrere Hämatome und Schürfwunden.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 zu melden.

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