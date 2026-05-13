Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: schwerer Verkehrsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6274915, kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, bei dem auch mehrere Personen verletzt wurden. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen, welche durch den Verkehrsdienst Mannheim geführt wurden, kam es auf der B 44 zunächst zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mercedes Benz und einem Pkw Chevrolet. Der 56-jährige Mercedes-Benz-Fahrer-Fahrer befuhr die B 44 in Fahrtrichtung Mannheim Sandhofen, auf der linken der beiden Fahrspuren. Zwischen der Kreuzung B44 / Bürstadter Straße und der Kreuzung B 44 / Viernheimer Weg kam er aus bislang unbekannter Ursache von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem in entgegengesetzter Richtung (in Fahrtrichtung Mannheim-Zentrum) fahrenden Pkw Chevrolet eines 31-Jährigen. Dieser Pkw kam durch die Kollision wiederum von seiner Fahrbahn ab und stieß mit einem neben ihm in gleicher Richtung fahrendem Pkw Skoda zusammen. Dem 62-jährigen Skoda-Fahrer gelang es nicht mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern. Er und seine 63-jährige Beifahrerin wurden hierdurch leicht verletzt.

Der Chevrolet-Fahrer wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Mercedes-Benz-Fahrer, sowie der Skoda-Fahrer und dessen Beifahrerin, wurden durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Alle Pkw mussten abgeschleppt werden. Diesbezüglich und zur Unfallaufnahme war die B 44 bis ca. 21 Uhr gesperrt.

Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 30.000 EUR.

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