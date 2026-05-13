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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer verursacht betrunken Unfall mit Straßenbahn

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag meldete sich ein Autofahrer über den Notruf bei der Polizei und gab an, einen Verkehrsunfall in der Scheffelstraße verursacht zu haben und nun in einem Parkhaus zu warten.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr der 49-Jährige gegen 15:30 Uhr mit seinem VW vom Adolf-Damaschke-Ring in die Scheffelstraße ein. An der Kreuzung Scheffelstraße/Hauptstraße missachtete er die Vorfahrt einer Straßenbahn und streifte diese. Die Fahrerin oder der Fahrer der Straßenbahn bemerkte die Kollision offenbar nicht und setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort. Auch der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Mannheimer Innenstadt, um eine Person abzuholen und verständigte danach die Polizei.

Während der Unfallaufnahme im Parkhaus stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,0 Promille.

Der Sachschaden am Fahrzeug des Unfallverursachers beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt entstand an der Straßenbahn kein Sachschaden.

Der 49-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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