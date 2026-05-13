PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Auseinandersetzung mit Eisenstange zugeschlagen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein noch unbekannter Täter verletzte am Dienstagabend gegen 23 Uhr während eines Streits auf einem Tankstellengelände in der Hafenstraße einen Kontrahenten mit einer Eisenstange.

Aus derzeit noch unbekannten Gründen soll der Täter unvermittelt auf den 34-Jährigen zugegangen sein und diesem mit der Eisenstange in Richtung Kopf geschlagen haben. Der 34-Jährige griff sodann nach einem Feuerlöscher der Tankstelle und besprühte den Unbekannten damit. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, mitteleuropäischer Phänotyp, 35 bis 40 Jahre alt, schlank, braune, kurze Haare, seitlich abrasiert, trug ein schwarzes Oberteil, Jeans sowie weiße Sportschuhe.

Trotz sofortiger Fahndung nach dem Mann gelang diesem die Flucht. Der 34-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 14:13

    POL-MA: Mannheim: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte erbeuteten am Dienstag bei einem Einbruch in der Stengelhofstraße Goldschmuck sowie Bargeld und flüchteten unerkannt. Die Täterschaft hebelte zwischen 10 Uhr und 13 Uhr in einem Mehrfamilienhaus die Wohnungstür auf und durchsuchte alles Zimmer nach Wertgegenständen. Neben Goldschmuck erbeutete die Täterschaft etwa 3.000 Euro Bargeld. ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 14:11

    POL-MA: Heidelberg: Bronzeschale von Grab gestohlen - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 7. Mai, und Dienstag, 12. Mai, entwendeten Unbekannte von einem Grab auf dem Bergfriedhof eine Bronzeschale. Der Geschädigte besuchte zuletzt am 7. Mai das Grab seiner verstorbenen Frau. Zu diesem Zeitpunkt stand die Grabschale aus Bronze noch auf der Abdeckplatte der Ruhestätte. Als er am 12. Mai wieder zum Grab kam, stellte er fest, dass die Schale, die fest mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren