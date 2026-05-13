Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bei Auseinandersetzung mit Eisenstange zugeschlagen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein noch unbekannter Täter verletzte am Dienstagabend gegen 23 Uhr während eines Streits auf einem Tankstellengelände in der Hafenstraße einen Kontrahenten mit einer Eisenstange.

Aus derzeit noch unbekannten Gründen soll der Täter unvermittelt auf den 34-Jährigen zugegangen sein und diesem mit der Eisenstange in Richtung Kopf geschlagen haben. Der 34-Jährige griff sodann nach einem Feuerlöscher der Tankstelle und besprühte den Unbekannten damit. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Er wird wie folgt beschrieben: männlich, mitteleuropäischer Phänotyp, 35 bis 40 Jahre alt, schlank, braune, kurze Haare, seitlich abrasiert, trug ein schwarzes Oberteil, Jeans sowie weiße Sportschuhe.

Trotz sofortiger Fahndung nach dem Mann gelang diesem die Flucht. Der 34-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt, benötigte jedoch keine ärztliche Behandlung.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

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