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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Stadtgebiet Eberbach wurden in den vergangenen Tagen zwei Fälle von Sachbeschädigung durch Graffiti bekannt. In beiden Fällen wurden gleichartige Schriftzüge - insbesondere die Tags "LE", "MIG" sowie "MIG 26" - in schwarzer Farbe angebracht.

Erster Fall - Schule in der Zwingerstraße Am Freitag, 01. Mai 2026, zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr, wurden in einer Schule in der Zwingerstraße in Eberbach an Außenwänden sowie im Inneren der Kabinen der Herrentoilette die genannten Tags in schwarzer Schrift aufgebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

Zweiter Fall - Spielplatz im Steiler Weg Im Tatzeitraum von Samstag, 02. Mai 2026, 12:00 Uhr, bis Samstag, 09. Mai 2026, 14:00 Uhr, wurden auf einem Spielplatz im Steiler Weg in Eberbach ähnliche Tags ebenfalls in schwarzer Schrift angebracht. Auch hier beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Eberbach ermittelt in beiden Fällen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten oder zu den angebrachten Tags - insbesondere in Verbindung mit den Bezeichnungen "LE", "MIG" oder "MIG 26" - mitteilen können oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06271 9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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