Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend kurz vor 21:00 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohnungsbrand in der Kirchheimer Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife waren die Löschmaßnahmen der Feuerwehr bereits im Gange. Alle Bewohner hatten das Haus bereits selbstständig verlassen.

Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen und konnte so ein Übergreifen des Feuers auf weitere Zimmer oder Wohnungen verhindern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Feuer in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Die genaue Ursache für den Brandausbruch ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 35.000 Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernommen.

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