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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Beschädigter Grundstückszaun - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Freitagmorgen, 09:00 Uhr, und Montagabend, 19:00 Uhr, wurde im Weidenweg in Schönbrunn ein Grundstückszaun beschädigt.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen lässt das Schadensbild darauf schließen, dass der Schaden durch einen Verkehrsunfall verursacht wurde, möglichweise durch einen vorbeifahrenden Lkw. Der Unfallverursachende flüchtete anschließend unerlaubt vom Ort des Geschehens. Es entstand schätzungsweise ein Schaden von 2.000 Euro.

Personen, welche den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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