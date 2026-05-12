Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kind verletzt nach Unfall mit Radfahrer

Heidelberg (ots)

In der Bergheimer Straße kam es Sonntagabend zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Kind. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 18:50 Uhr fuhr ein 32-jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg von der Bismarckstraße kommend in Richtung Bergheimer Straße Auf Höhe eines dortigen Hotels kollidierte der Radfahrer mit dem 5-jährigen Mädchen, welches mit seiner Mutter unterwegs war in dem dortigen Eckbereich.

Das Kind wurde durch den Lenker des Radfahrers am Kopf getroffen und stürzte zu Boden. Es zog sich leichte Verletzungen am Kopf und am Arm zu und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell