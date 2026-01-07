Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch, dem 07.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und 11:00 Uhr auf einem Parkplatz an der Hildegardstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mutmaßlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen silbernen Opel Vectra, der am hinteren rechten Kotflügel Lackabschürfungen sowie Kratzspuren aufweist.

Ein Zeuge konnte angeben, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug möglicherweise um einen Opel Zafira handelt. Zudem konnte ein Kennzeichenfragment abgelesen werden: NOH - XC . Der Verursacher dürfte entsprechend einen Schaden im Bereich vorne links oder hinten rechts aufweisen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem beschriebenen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell